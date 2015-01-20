Держдачі можуть зайняти усі, хто потягне їх оплату - АП

Про це заявив керівник Державного управління справами Сергій Березенко, повідомляє прес-служба президента.

"За перший місяць відкритого доступу в Конча–Заспу уже заселилось 12 звичайних родин, ряд заяв бажаючих – розглядаємо", - сказав він.

За словами голови ДУС, аби не утримувати державні дачі за рахунок платників податків, із 1 січня 2015 року вступили в силу нові тарифи, які покривають витрати на утримання і обслуговування зазначених будівель.

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"Сьогодні спостерігаю тенденцію, що в минулому "привілейовані" чиновники, які звикли платити за пільговими тарифами, отримавши в січні квитанції, виїжджають із державних дач. І це дає можливість платоспроможним українцям заїхати в пансіонати чи будинкивідпочинку Пуща-Водиці чи Конча-Заспи", - сказав Березенко.

Керівник Державного управління наголосив, що заявку на проживання можна подати за контактами, вказаними на сайті ДУС.

"Сьогодні в Пущі-Водиці вільні 27 номери в пансіонаті, середня вартість яких 4500 гривень, та 5 будиночків, Конча-Заспа може прийняти 30 родин", - заявив Березенко.