ІС: в районі 31-го блокпосту бойовики розмістили гаубиці і 10 "Градів"

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. За його інформацією, бойовики підтягнули значну кількість артилерії - "дві артилерійські групи (всього - до 25 одиниць ствольної артилерії, в основному 122-мм гаубиць Д-30, а також до 10 установок РСЗВ)".

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За даними Дмитра Тимчука, дані артгрупи наносять вогневі удари по позиціях сил АТО не тільки на передових позиціях, але і в глибині. "Відзначаються спроби противника вести артилерійську розвідку (в першу чергу, з метою визначення даних для артилерійської стрільби по пунктах управління, постачання та зв'язку українських військ)", - зазначив Дмитро Тимчук.