Бойовики захопили 500 кв. км української території після підписання Мінських угод
22:22, 20 січня 2015Політика
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Півтисячі квадратних кілометрів української території захопили бойовики за допомогою російських військ з часу підписання Мінських угод у вересні 2014-го року.
REUTERS
Про це 20 січня у вечірній програмі на "5 каналі" повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.
За його словами, Росія дестабілізує ситуацію в Україні, щоб "максимально змістити лінію розмежування в своїх інтересах, а потім закріпити ці позиції на переговорах у Берліні".
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