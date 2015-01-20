Бойовики захопили 500 кв. км української території після підписання Мінських угод

Про це 20 січня у вечірній програмі на "5 каналі" повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.

За його словами, Росія дестабілізує ситуацію в Україні, щоб "максимально змістити лінію розмежування в своїх інтересах, а потім закріпити ці позиції на переговорах у Берліні".

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