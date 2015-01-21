У Берліні сьогодні пройде нова зустріч у "нормандському форматі"

Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус, Павло Клімкін і Сергій Лавров обговорять зафіксовану останніми днями ескалацію конфлікту на сході України, повідомляє радіо "Свобода".

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Оголошуючи про нову зустріч, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відзначив, що відновлення бойових дій призвело "до загрозливої ситуації".

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики здійснили напад на два українські блокпости, розташовані на північний захід від Луганська. Також військовий представник України сказав, що дві батальйонні тактичні групи, в складі кожної з яких близько 400 осіб, порушили кордон і вдерлися в Україну. .