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Луценко припустив подання на 20 депутатів, які мають житло в Києві та отримують компенсації

17:47, 19 листопада 2018
Політика
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За його словами, ці народні депутати не є найбіднішими \ фото УНІАН

Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключає, що до парламенту буде подано подання щодо 20 народних депутатів, які отримують компенсації за житло, маючи його при цьому в Києві.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив на брифінгу.

«Зараз в ГПУ, наскільки я знаю і в САП, є матеріали на понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві або, як передбачено законом, у 30-кілометровій зоні», - сказав генпрокурор.

За його словами, ці народні депутати, «з того, що я пам’ятаю зі свого депутатського життя, не найбідніші», і вони належать до майже всіх фракцій. Тому, зазначив Луценко, «виникли питання, як на Регламентному комітеті відбуватиметься голосування за ці подання, враховуючи на те, що буде виникати конфлікт інтересів через перебування в одній з ними фракції чи групі».

Генпрокурор при цьому пожартував, що доведеться вносити подання або по одному, або відразу виходити напряму до сесійної зали парламенту.

«А якщо без жартів, то з моєї точки зору, на жаль, народні депутати України попри свою виборчу риторику на підтримку боротьби з корупцією, але якщо це не стосується себе особисто або свого кума», - додав Луценко.

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Теги: #Юрій Луценко