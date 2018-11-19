Луценко припустив подання на 20 депутатів, які мають житло в Києві та отримують компенсації

Генпрокурор зауважив, що ці народні депутати не найбідніші.

Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключає, що до парламенту буде подано подання щодо 20 народних депутатів, які отримують компенсації за житло, маючи його при цьому в Києві.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив на брифінгу.

«Зараз в ГПУ, наскільки я знаю і в САП, є матеріали на понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві або, як передбачено законом, у 30-кілометровій зоні», - сказав генпрокурор.

За його словами, ці народні депутати, «з того, що я пам’ятаю зі свого депутатського життя, не найбідніші», і вони належать до майже всіх фракцій. Тому, зазначив Луценко, «виникли питання, як на Регламентному комітеті відбуватиметься голосування за ці подання, враховуючи на те, що буде виникати конфлікт інтересів через перебування в одній з ними фракції чи групі».

Генпрокурор при цьому пожартував, що доведеться вносити подання або по одному, або відразу виходити напряму до сесійної зали парламенту.

«А якщо без жартів, то з моєї точки зору, на жаль, народні депутати України попри свою виборчу риторику на підтримку боротьби з корупцією, але якщо це не стосується себе особисто або свого кума», - додав Луценко.