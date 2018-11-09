Розслідування вбивства Шеремета не дало результату - Луценко

У справі про вбивство Павла Шеремета серед затриманих немає навіть виконавців.

У розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронна система України досі не дала жодного результату.

Про це розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі каналу "Прямий".

Очільник ГПУ у п'ятницю ввечері сказав, що слідство до цього часу не вийшло на виконавців вбивства.

"У справі Шеремета немає навіть виконавців … Дійсно, я визнаю, вся правоохоронна система поки що не дала результату. З іншого боку, не потрібно очікувати чудес в окремо взятій країні", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у червні Луценко визнавав відсутність серйозного результату в розслідуванні вбивства Павла Шеремета.

20 липня речник Генпрокуратури Андрій Лисенко заявив, що на даному етапі розслідування відпрацьовується чотири основні версії щодо мотивів скоєння вбивства Шеремета. Серед них - професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єкта (підірваний автомобіль належав цивільній дружині журналіста Олені Притулі).

Читайте такожДруга річниця вбивства Павла Шеремета: проведено більше 20 експертиз, відпрацьовуються 4 версії

Цього ж дня перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція продовжує роботу над ідентифікацією особи, яка була зафіксована камерами відеоспостереження під час мінування автомобіля Шеремета.

Довідка УНІАН. Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Генеральний прокурор Юрій Луценко називав основною версією вбивства журналіста помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.