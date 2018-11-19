Комітет визнав подання про затримання і арешт Березкіна недостатньо вмотивованим і необґрунтованим

Подання щодо притягнення депутата до кримінальної відповідальності визнано законним, зауваження до нього буде викладено в рішенні комітету.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту визнав подання Генеральної прокуратури на затримання та арешт депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна недостатньо вмотивованим та необґрунтованим.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету. Водночас комітет визнав законним подання щодо притягнення депутата до кримінальної відповідальності з низкою зауважень, які буде викладено в рішенні комітету.

"Що стосується його (Березкіна - УНІАН) можливої ролі в інкримінованих діяннях як організатора, то ми вважаємо, що наведені у поданні докази вчинення Березкіним зазначених злочинів, зокрема, покази свідків, розсекречені протоколи негласних слідчих розшукових дій, телефонні розмови посадових осіб... не містять прямих доказів, які б підтверджували наявність усних чи письмових вказівок, доручень, наданих особисто Березкіним безпосередньо службовим або посадовим особам підприємства "Креатив" та "Ощадбанку", - сказав перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник.

Крім того, додав він, відсутні будь-які підписи Березкіна на документах, вилучених в "Ощадбанку".

"З такими зауваженнями ми вважаємо, що подання на надання згоди на притягнення депутата Березкіна до кримінальної відповідальності є законним... Ми детально викладемо наші зауваження у письмовому висновку щодо якості обґрунтування і доказової бази", - підсумував депутат.

Щодо надання згоди на арешт Березкіна комітет зауважує, що в поданні відсутні достатні докази, які б підтверджували вчинення Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів. "Також подання не містить підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом для застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою (арешту)", - додав Пинзеник.

Він констатував, що цю частину подання пропонується визнати законною, але недостатньо вмотивованою і необґрунтованою.

Щодо частини подання, яка стосується надання згоди на затримання Березкіна, Пинзеник зазначив, що її так само пропонується визнати законною, але недостатньо вмотивованою і необґрунтованою.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокурору Юрію Луценку подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Березкіна. У САП вважають, що він, ймовірно, причетний до заволодіння $20 млн кредитних коштів «Ощадбанку».

7 листопада Луценко подав до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Березкіна.

Довідка УНІАН. За підозрою у заволодінні $20 млн кредитних коштів «Ощадбанку» детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, 24 жовтня їм було повідомлено про підозру. Прокурори внесли до суду клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн грн.

Серед підозрюваних: двоє чинних і один колишній працівник банку, які, за даними САП, готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника; оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту; 5 осіб - головний бухгалтер і працівники підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку підробили низку документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх переведення у безготівкову форму; син народного депутата Станіслава Березкіна, який нібито разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

У САП вважають, що заволодіння $20 млн державного банку було організоване народним депутатом і виконане його близькими родичами і бізнес-партнерами.

Березкін запевняє, що він та його родина злочинів не вчиняли.