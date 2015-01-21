Голова МЗС Польщі: у ЄС завжди є можливість посилити санкції проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це в ефірі "Польського радіо" заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина. "Прошу пам'ятати, що завжди є можливість посилити санкції, зробити їх більш болючими", - наголосив Гжегож Схетина.

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Він зазначив, що на останній Раді міністрів закордонних справ країн Євросоюзу ніхто не виступив з ідеєю полегшити санкції проти Росії. Польський міністр назвав неприйнятною думку деяких політиків з держав Західної та Південної Європи про повернення до відносин з РФ у форматі "business as usual". "Ця ситуація інша, і не можна ставитися до неї так, особливо після анексії Росією Криму, підтримки нею сепаратистів і ситуації на Донбасі", - наголосив Гжегож Схетина.

"Говоримо постійно, що необхідно втілення в життя мінських домовленостей. Важливо говорити одним голосом і виконувати досягнуті домовленості", - сказав Гжегож Схетин. "Безпечна суверенна України є гарантом безпеки для цього регіону", - зазначив він.

Крім цього він зазначив, що вважає вигідним для Польщі надання Україні 100 млн євро кредиту. "Ми хочемо, щоб ця допомога і цей кредит для України могли використовувати також польські фірми, які могли б допомагати Україні в реструктуризації, відновленні, тому що це теж посилить наші добрі сусідські відносини", - сказав він.

Міністр висловив упевненість, що Польща не втратить ці гроші.

Він зазначив, що Україна є великим ринком, на якому польська влада "хоче відкрити можливості для польського бізнесу".