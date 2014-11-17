У МЗС Польщі попередили ЄС про «чорні сценарії», які РФ може реалізувати на Донбасі

Про це він заявив перед початком засідання глав МЗС держав Євросоюзу, на якому, серед іншого, планується обговорити питання розширення санкцій проти Росії, повідомляє польське агентство РАР.

"ЄС повинен бути готовим до «чорних сценаріїв», які можуть бути написані на сході та півдні України", - сказав Схетина.

Міністр відзначив, що можливі дії Росії не повинні стати «сюрпризом» для європейських політиків, та закликав негайно реагувати на можливу подальшу агресію РФ проти України.

"Якщо з боку Росії будуть агресивні сценарії, то треба реагувати негайно, а не готуватися до санкцій", - сказав він, зауваживши, що розширення санкційного списку осіб у такій ситуації "може бути замало".

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РАР з посиланням на власні джерела повідомляє, що міністри закордонних справ держав ЄС за підсумками сьогоднішнього засідання, скоріш за все, доручать створити додатковий список людей, проти яких будуть запроваджені персональні санкції. Водночас серед них нібито будуть лише представники самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік», а не представники РФ.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні українська влада відзначила підвищення активності проросійських бойовиків та перекидання нової військової техніки з Росії, що може свідчити про підготовку великомасштабної операції з наступу на позиції українських військових на Донбасі.

Євросоюз вже запровадив санкції проти сепаратистів та російських політиків, чиновників та бізнесменів за анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України, заявивши, що може ще більше їх посилити у випадку погіршення ситуації.