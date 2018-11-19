Путіна чекає провал на виборах в Україні - експерт

Ідеальним для Путіна було б проведення на посаду президента свого кандидата, але це зараз неможливо навіть в теорії.

Зовсім скоро в Україні пройдуть президентські, а потім парламентські вибори. Звичайно, за ними уважно стежить Росія, у якої чимало своїх інтересів в Україні.

Таку точку зору висловив російський економіст, співробітник Інституту Катона (США), колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, пише "Главред".

Насправді сценаріїв щодо України у Кремля не так вже й багато, і якоюсь різноманітністю і оригінальністю вони не відзначаються.

"Для Путіна ідеальним варіантом стало б проведення свого кандидата на пост президента України. Але в сьогоднішній ситуації це неможливо, які б дії в минулому не вчиняли ті чи інші кандидати в президенти України. Проведення проросійської, точніше прокремлівської політики в сьогоднішній Україні неможливо, перемога прокремлівського кандидата на українських президентських виборах абсолютно нереалістична", - підкреслив він.

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Ілларіонов зазначає, що деякі з прокремлівських кандидатів, на яких серед іншого робить ставку Москва, потраплять в новий склад Верховної Ради - але цей факт виявиться скоріше символічним, так як ця група буде відносно нечисленною і не зможе надати істотного впливу на формування зовнішнього і внутрішньополітичного порядку України.

Тому, резюмує Ілларіонов, Росія буде продовжувати свою дискредитаційну лінію на адресу України.

"До того часу мета Путіна буде полягати в тому, щоб продовжувати намагатися дискредитувати Україну в очах і самих українців, і росіян, і навколишнього світу, демонструючи і реальні та вигадані приклади безвідповідальності, корупції, нестабільності, підриву безпеки. Ця стратегічна лінія поведінки збережеться", - пише він.

Як повідомлялося, екс-радник Путіна пояснив, навіщо Кремль створив антиукраїнський санкційний список.