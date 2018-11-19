"Це наша ініціатива": Угорщина спростувала виклик на "килим" свого посла до МЗС

Прес-секретар Тамаш Менцер запевняє, що зустріч в МЗС України 16 листопада відбулася за ініціативою Угорщини.

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто не викликали до українського Міністерства закордонних справ - бесіду, яка відбулася 16 листопада, ініціювала угорська сторона.

Про це заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, повідомляє прес-служба уряду Угорщини.

«Зустріч відбулася за ініціативою Угорщини. Українська сторона запитувала про заяви, висловлені на нещодавній зустрічі Ради угорської діаспори, у відповідь на яку посол Угорщини сказав, що нещодавно українська сторона також неодноразово вживала заходів, які призводять до погіршення становища закарпатських угорців та подальшого обмеження їхніх прав», - зазначив Менцер.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості. Орбан висловив сподівання, що після президентських виборів у 2019 році з владою України буде легше домовлятися.

Міністерство закордонних справ України висловило Угорщині рішучий протест у зв'язку з висловлюваннями Орбана щодо неможливості домовитися з чинною українською владою.

«16 листопада до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та віце-прем'єр-міністра з питань національної політики Жолта Шем'єна щодо України», - наголошували в МЗС України.