"Нагадує стиль Кремля": в МЗС назвали брехнею заяву Будапешта щодо зустрічі з угорським послом

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що угорська сторона вдалася до маніпуляцій і перекручень.

В Міністерстві закордонних справ України назвали відвертою брехнею заяву зовнішньополітичного відомства Угорщини про обставини запрошення угорського посла Іштвана Ійдярто.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у соціальній мережі Facebook.

"Посла Угорщини таки запросили до МЗС! Останнім часом дії і заяви угорської сторони дедалі більше нагадують стиль Кремля. То угорський прем'єр синхронно з Москвою декларує відмову від контактів з українською владою, то угорська дипломатія переходить на рейки маніпуляцій і перекручень", - заявив Боднар.

"Не зважаючи на турбулентності в двосторонніх відносинах, я намагався стримано коментувати існуючі проблеми. Але чашу мого дипломатичного терпіння переповнила відверта брехня МЗС Угорщини щодо виклику їхнього посла", - наголосив він.

У цьому зв'язку заступник міністра по суті прояснив ситуацію з викликом посла Угорщини Ійдярто до МЗС України.

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"Посла Угорщини було запрошено до МЗС України директором профільного департаменту для демаршу щодо деструктивних заяв угорського прем'єра Віктора Орбана. Те, що посол попередньо сам просився на зустріч, не впливає ні на зміст, ні на форму демаршу", - зазначив Боднар.

За його словами, послу Угорщини було висловлено рішучий протест у зв'язку із заявами прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана і "наголошено на неприпустимості втручання у внутрішні справи України, зокрема у триваючий виборчий процес".

Боднар стверджує, що Ійдярто "з розумінням сприйняв наші занепокоєння".

"Жодної згадки про "утиски угорців на Закарпатті" не було! Навпаки, було запропоновано сконцентрувати взаємодію двох країн на практичних взаємовигідних напрямках", - додав заступник міністра.

"Дуже шкода, що свою роботу в Україні новий угорський посол (а також його колеги в Будапешті) розпочинає методами кремлівської пропаганди", - зауважив Боднар.

"Ми, зі свого боку, мабуть, почнемо в МЗС активно вивчати угорську мову, щоб в коментарях одразу угорською вказувати не дипломатичне слово "запросили", а жорстке - "викликали". Якщо їм подобається жорсткий, а не конструктивний стиль діалогу - ми їм це швидко забезпечимо!", - підсумував український дипломат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив, що посла Угорщини в Україні Ійдярто не викликали до українського Міністерства закордонних справ - бесіду, яка відбулася 16 листопада, ініціювала угорська сторона.

15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості. Він висловив сподівання, що після президентських виборів у 2019 році з владою України буде легше домовлятися.

Міністерство закордонних справ України висловило Угорщині рішучий протест у зв'язку з висловлюваннями Орбана щодо неможливості домовитися з чинною українською владою.

«16 листопада до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та віце-прем'єр-міністра з питань національної політики Жолта Шем'єна щодо України», - наголошували в МЗС України.