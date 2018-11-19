Україна поки не відповіла на пропозиції щодо захисту угорської меншини на Закарпатті - Сійярто

Глава угорського зовнішньополітичного відомства заявив, що йдеться про попередження асиміляції, зміни національного складу Закарпаття, обмеження навчання угорською мовою.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Україна поки що не відповіла на пропозиції Будапешта щодо захисту угорської меншини на Закарпатті.

Про це він повідомив на прес-конференції в Брюсселі після сьогоднішнього засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, відео якого розміщене на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

Глава МЗС Угорщини розповів про свою останню зустріч з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

"Минулого разу я передав проект угоди моєму колезі - міністру Павлу Клімкіну. І я запропонував зробити взаємні зобов'язання, аби уникнути будь-яких рішень, які можуть призвести до асиміляції, призвести до зміни складу національностей в окремих районах, призвести до обмеження використання рідної мови певними групами і т.п.", - наголосив Сійярто.

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"Ще не було відповіді", - сказав глава МЗС Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості. Орбан висловив сподівання, що після президентських виборів у 2019 році з владою України буде легше домовлятися.

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Міністр закордонних справ Угорщини вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

У вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Клімкін повідомив, що Україна та Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття з Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході країні.

14 листопада в Україну прибув новий посол Угорщини Іштван Ійдярто, який підтвердив підтримку офіційним Будапештом незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.