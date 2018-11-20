Новинський очолив "Опоблок"

Народний депутат Вадим Новинський очолив парламентську фракцію "Опозиційний блок"

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції.

Про це інформує Depo.ua з посиланням на обізнане джерело.

Нагадаємо, 9 листопада опозиційні політичні сили з регіонівським минулим публічно підписали угоду про об'єднання та створення "Опозиційної платформи - "За життя".

Того ж дня Вадим Новинський заявив, що партія "Опоблок" не уповноважувала Юрія Бойка підписувати документи про об'єднання.

За його словами, Бойко це зробив як приватна особа.

16 листопада політрада опозиційної платформи ухвалила рішення висунути Бойка як єдиного кандидата на виборах президента України.

Сьогодні, 20 листопада, Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна офіційно виключили з фракції "Опозиційний блок".