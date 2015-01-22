Волонтер: Дебальцеве може стати другим Іловайськом
15:09, 22 січня 2015Політика
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Волонтер із зони АТО попереджає про небезпеку можливості наступу російсько-терористичних військ на Дебальцеве.
REUTERS
Про це волонтер Тім Златкін повідомив в Facebook.
"Готується прорив відразу у бік Артемівська. Думаю, підуть з двох напрямків: з боку Стаханова (там зосереджена туєва хуча техніки) і Первомайська крізь Попасну, а також з Горлівки на Дзержинськ і Костянтинівку, щоб відтягнути наші сили.
Читайте такожБойовики з самого ранку обстрілюють Дебальцеве і АвдіївкуЯк підсумок - Дебальцеве стане новим Іловайськом, помноженим на Савур-Могилу і зведеним у сотий ступінь", - написав він.
На його думку, дату оголошення чергового "перемир'я" можна буде вважати зворотним відліком кінця України як держави.
"Чим зайнято керівництво Генштабу?.. Дивиться відео побиття нашого полковника на ютюбі...", - написав він.
Post by Tim Zlatkin.
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