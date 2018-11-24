Меркель під час візиту до Києва вперше назвала терміни вступу України до ЄС – нардеп

Канцлерка ФРН Ангела Меркель відвідала Київ 1 листопада.

Після закріплення у Конституції євроатлантичного курсу Україна обов’язково у осяжній перспективі вступить до НАТО і ЄС.

Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловив перший заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.

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Він нагадав, що у 2014 році український народ чітко вибрав євроатлантичну перспективу країни, але на даний момент пройдена ледь половина шляху до цієї мети.

"Ми підписали угоду про асоціацію, ми отримали безвізовий режим, ми гармонізуємо законодавство, ми приймаємо багато законопроектів, яких від нас вимагає європейське і світове суспільство, щодо антикорупційної інфраструктури, проекти Doing Business, які полегшують бізнес в нашій країні. Ми по цьому всьому шляху рухаємося", - зазначив депутат.

Втім, на його думку, поки що цей шлях не став незворотнім.

"І що мене особисто налаштовує на оптимістичний лад? Що пані Меркель під час візиту до Києва – а рівень Меркель як дуже вагомого європейського політика відомий всім – вперше сказала приблизний термін, звучав термін 5-8 років, який потрібно пройти нашій країні, щоб стати дійсним членом ЄС. Ще раз підкреслюю, що це вперше прозвучало від політика такого рівня", - підкреслив Кононенко.