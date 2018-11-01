Меркель нагадала про важливість боротьби з корупцією в Україні

Україна демонструє певні успіхи у реформах, зазначила канцлер Німеччини.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель відзначила, що важливо продовжувати боротьбу з корупцією в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Ми також говоримо про важливість боротьби з корупцією", - заявила Меркель.

Крім того, вона підкреслила, що Україна демонструє певні успіхи у процесі реформ, і, зокрема, у реформуванні системи охорони здоров'я.

"Ми говоримо про те, що 20 мільйонів громадян вже зареєструвалися в рамках нової національної системи страхування", - заявила вона.

Також вона сказала, що процес реформ в Україні треба продовжувати, і відзначила важливість реформи децентралізації.

Крім того, Меркель запевнила, що співпраця в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом продовжиться.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього загальнонаціонального опитування населення, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології, 79% українців вважають корупцію найбільшою проблемою, що заважає розвитку країни.