Естонія відправить в Україну гуманітарну допомогу

У відповідь на прохання України про гуманітарну допомогу Естонія вирішила послати гуманітарну допомогу, допомога з Естонії містить генератори, обігрівачі, кондиціонери, спальні мішки, розкладні ліжка і лікарняні ліжка, повідомила BNS прес-служба МЗС. Загальна вартість допомоги становить понад 120 000 євро, повідомляє Postimees.

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Спільна з ЄС передача допомоги відбудеться 27 січня у Дніпропетровську, куди також прибуде гуманітарна допомога з Латвії, Німеччини, Фінляндії та Франції.

Автомобіль з Естонії відправиться в п'ятницю. У неділю в Україну для прийому і передачі посилки з Естонії відправиться експерт естонської рятувальної команди (EDRT) Петер Эйландт. Для прийому допомоги з ЄС та організації її роздачі в Україну буде спрямована координаційна команда ЄС, в яку також увійде експерт EDRT Енн Эберг, який відправиться в шлях в цю п'ятницю.

За словами заступника генерального директора рятувального департаменту Ало Таммсалу, потрібно надавати допомогу в подібних кризових ситуаціях. «Якщо ми зараз можемо допомагати іншим, ми повинні це робити, щоб уникнути найгіршого сценарію. Будемо сподіватися, що Естонії ніколи не знадобиться така допомога, але якщо знадобиться, я знаю, що нам точно також допоможуть», - сказав Таммсалу.

За словами міністра закордонних справ Кейт Пентус-Розиманнус, поліпшення ситуації в України є в цьому році найважливішим пріоритетом Естонії в галузі надання гуманітарної допомоги.

Гуманітарна місія фінансується МЗС із засобів співробітництва з розвитку та гуманітарної допомоги.

В середині січня директорат ЄС з питань гуманітарної допомоги і захисту населення звернувся до країнам-учасницям з проханням про надання допомоги народу України при виживанні в зимових умовах. Естонія позитивно відповіла на прохання.

У минулому році МЗС виділив в якості гуманітарної допомоги постраждалим в українському конфлікті і на поліпшення становища внутрішніх біженців 515 000 євро.