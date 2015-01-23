Чиновники уникають люстрації шляхом зниження посади або отримання статусу учасника АТО - активістка

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час брифінгу.

Зокрема, Дрік назвала кілька вже відомих і найбільш розповсюджених схем, за якими чиновники уникають люстрації.

“Перша і дуже розповсюджена - це отримання статусу учасника АТО, не будучи його суб'єктом”, - сказала вона.

Друга схема - це звернення до суду про поновлення на посаді.

Читайте такожАктивісти біля АП вимагають ефективної люстрації (фоторепортаж)“На сьогодні майже кожен другий люстрований чиновник намагається поновитися через суд. Фактично, вони намагаються оскаржити пряму норму закону”, - зазначила Дрік.

Також, за її словами, є схема, за якою чиновники переходять на нижчі за рівнем посади.

“Перевірки відбуваються у кілька етапів. І перший етап перевірки відбувається зараз. Це - вище керівництво держави, керівники державних органів, правоохоронних органів. Але їхній апарат, службові особи цих органів і регіональні представництва перевірятимуться пізніше. Зокрема, дуже велика частина перевірок почнеться у березні. Таким чином, вони переводяться на нижчі посади, щоб відтермінувати початок перевірки”, - сказала вона.