За словами президента, воєнний стан в низці областей триватиме рівно 30 днів.

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в 10 областях України буде діяти до 26 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

«Закон, де затверджений указ президента, що мною був внесений, дає 30 днів. Відповідно до закону, термін дії буде припинено 26 грудня», - заявив він.

«Коли я робив звернення, там була інша дата, а зараз вже дата стояла 26 листопада, тому вступив в силу режим воєнного стану з 26 числа», - додав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".