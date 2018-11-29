Трамп прийме рішення щодо зустрічі з Путіним після вивчення звіту про захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Трамп заявив, що прийме остаточне рішення про зустріч з Путіним на аргентинському саміті G20 після того, як отримає повний звіт щодо дій Росії в Чорному морі.

Президент США Дональд Трамп задався питанням про те, чи попереджала Україна РФ про свій проход через Керченську протоку.

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В інтерв'ю New York Post глава Білого дому поцікавився, чи були попередження з боку Києва. Трамп припустив, що у Росії та України має бути певна система взаємодії в Чорному морі.

Також Трамп заявив, що прийме остаточне рішення про зустріч з Путіним на аргентинському саміті G20 після того, як отримає від своєї команди національної безпеки повний звіт щодо агресії Росії в Чорному морі.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив українське рейдовий буксир.

Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шість українських військовослужбовців поранені, 24 члени екіпажів потрапили в полон. Усі вони заарештовані так званим "судом" в Криму.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).