У результаті обстрілу Маріуполя, за попередніми даними, загинуло 10 людей

У результаті обстрілу бойовиками Маріуполя, за попередніми даними, загинуло 10 людей.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«У результаті обстрілу бойовиками Маріуполя - житловий сектор в районі вулиць Київська, Олімпійська, 1 Травня - загинули 10 осіб. Інформація уточнюється», - повідомив він.

«Міліція міста піднята за тривогою. На місці працює слідчо-оперативна група міськуправління», - додав Аброськін.

Пізніше в Азові повідомили: крім обстрілу житлового мікрорайонаоккупанти завдали також і удар по українському блок-поста в селі Виноградне.

"Снарядами пошкоджені лінії електропередачі, село знеструмлені, пошкоджена газова станція. Інформація про потерпілих уточнюється".