Бойовики обстріляли Лівий берег Маріуполя - є загиблі і поранені (фоторепортаж)

Бойовики обстріляли Лівий берег Маріуполя. Про це місцеві жителі повідомили в редакцію 0629.

Попадання зафіксовано на вулиці Київській між ЗШ №5 та №69. За словами місцевих жителів, горять автомобілі і повибивало шибки в будинках.

Місцеві жителі говорять, що "Одноповерховий магазин "Дитячий світ" розвернуло".Прес-служба сектора «М» повідомляє той факт, що «На даний момент інформація уточнюється, але швидше так, таке є».

Снаряд потрапив в район Київського ринку, повідомляють очевидці.

Допис by Прес-центр АТО.За повідомленням прес-служби АТО, близько 9.00 тричі було пряме попадання "Градами" в район мікрорайону Східний. На всіх фронтах ситуація під контролем.

Інформація про руйнування і жертви уточнюється.

У бік Східного виїхало кілька машин швидкої допомоги.

"Я в цей час йшла з ринку, впала на землю, навколо летіли сотні осколків", - повідомила 0629 очевидець.На "Східному" немає води і електрики. Деякий час був відсутній мобільний зв'язок. Відомо, що снаряди впали в районі Київського ринку та вул. Станіславського.

Медики повідомляють про потерпілих, але поки їх кількість невідома. "У нас дуже багато роботи", - пояснюють вони.

Зараз мешканці "Східного" масово залишають обстріляний район.

У батальйоні "Дніпро-1" повідомляють про обстріл селища Виноградне.

На місце обстрілу виїхали міський голова Юрій Хотлубей, керівники усіх служб міста.

Як повідомили 0629 очевидці, на вул. Олімпійської,185 в результаті обстрілу загинула людина. На вул. Київській, 33 дві людини поранено. Біля Київського ринку прямо на дорозі загинула сім'я - чоловік, дружина і дитина.

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За словами місцевих жителів, попадання в супермаркет "Сільпо" та ринок "Київський", постраждали житлові будинки. Пропав зв'язок. У багатьох будинках немає світла... горить 5 школа, 14-поверхівка на вул. 9 травня ріг будинку знесло, вибито скло в будинках, вбита жінка біля 187 будинку на вул. Олімпійська, горять приватні будинки.