Турчинов: відповідальність за загиблих в Маріуполі лежить на Путіні

Обстріл Маріуполя російськими військовими і контрольованими ними терористами є прямою реалізацією поставлених президентом Росії Володимиром Путіним на вчорашньому засіданні Ради безпеки РФ завдань.

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Про це йдеться у заяві секретаря РНБО України Олександра Турчинова, розміщеній на сайті Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони.

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«Сьогодні, 24 січня, російсько-терористичні угруповання після поразки спроб прорвати оборону українських військових у кривавому безумстві та злобі обстріляли з систем залпового вогню мирне місто Маріуполь. Внаслідок варварського обстрілу в Маріуполі вбито та поранено мирних українських громадян. Кількість жертв наразі уточнюється. Місто Маріуполь надійно захищено нашими військовими від наступу агресора. Сьогоднішній черговий кривавий злочин проти людства, вчинений російськими військовими та повністю контрольованими ними бандами терористів, став прямою реалізацією поставлених Путіним завдань на вчорашньому засіданні Ради безпеки РФ. Саме на Путіні лежить пряма відповідальність за смерть, кров і страждання українців. Ворог отримає гідну відповідь за свої криваві злочини», - наголосив Турчинов.