Регіонал Бондик отримав нервовий стрес

12:12, 13 липня 2006
Політика
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Міліція проводить перевірку  нічного інциденту

Столична міліція проводить перевірку інциденту між депутатом від Партії регіонів Валерієм БОНДИКОМ і представником БЮТ Віктором ТАРАНОМ.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків столичної міліції, в ході перевірки встановлено, що сьогодні вночі приблизно о 0.35 у Маріїнському парку в Києві між В.БОНДИКОМ і В.ТАРАНОМ виник конфлікт щодо законності встановлення наметів БЮТ. У результаті В.ТАРАН вистрілив у повітря з пістолета «Форт-12Р» калібру 9 мм.

Як повідомили в ЦГЗ, у В.ТАРАНА є дозвіл на цю зброю.

У свою чергу В.БОНДИК звернувся із заявою в Печерське райуправління міліції, де вказав, що він одержав «нервовий стрес». Як повідомили в міліції, В.БОНДИКУ було надано першу медичну допомогу на місці інциденту.

Щодо цьому факту проводить перевірку Печерське райуправління міліції. Кримінальну справу не порушено.

 

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