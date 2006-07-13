У Верховній Раді готують пожежу?

Посилені заходи безпеки у Верховній Раді пов’язані з інформацією про підготовку пожежі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК. (Сьогодні зранку при вході, зокрема, в журналістську ложу була ще одна перевірка сумок. Зазвичай сумки перевіряють лише при вході до парламенту, де журналісти проходять через рамку – УНІАН).

А.МАРТИНЮК повідомив, що «була оперативна інформація, що частина народних депутатів хотіла сьогодні принести у грілках якусь горючу суміш і зробити пожежу». За його словами, тому і було вжито запобіжних заходів, щоб цього не відбулося.

На репліку журналістів, що такі речі працюють проти коаліції А.МАРТИНЮК зазначив, що «ми це розуміємо», але необхідно все таки забезпечити нормальне функціонування парламенту.