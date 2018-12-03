РФ чинить перешкоди: адвокат полонених моряків розповів про ситуацію в московському СІЗО

За словами адвоката, немає інформації про слідчого й про передачу матеріалів кримінальної справи з Криму.

Росія чинить перешкоди для здійснення належного захисту військовополонених українських моряків, їм пред'явлено звинувачення в незаконному перетині "російського кордону".

Про це УНІАН повідомив адвокат Микола Полозов.

"Поточна ситуація в СІЗО Лефортово. Вранці здав на ім'я начальника СІЗО заяву про допуск до підзахисного Дениса Гриценка. Система працює в односторонньому режимі. Документи здаються у віконце. Можуть передзвонити й повідомити про рішення, а можуть не передзвонювати й відповісти через місяць поштою. У слідчому управлінні ФСБ не приймають будь-які заяви від адвокатів і перенаправляють до загальної приймальні ФСБ на Луб'янці. Сьогодні я подам заяву й туди", - сказав Полозов.

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За його словами, на цей момент немає інформації, хто є слідчим (керівником слідчої групи) у справі, як і немає відомостей про передачу матеріалів кримінальної справи з Криму до суду.

Також відомо, що ще 27 листопада всім 24 українським військовополоненим морякам було пред'явлено звинувачення за ч. 3 ст. 322 КК РФ, додав Полозов.

"Як і очікувалося, органи державної влади та посадові особи в РФ чинять перешкоди для здійснення належного захисту військовополонених моряків", - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" й катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполя. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм із метою забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".