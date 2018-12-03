Кримськотатарські активісти приїхали до московського СІЗО, де тримають у полоні українських моряків

Активісти привезли українським морякам речі і продукти.

Кримськотатарські активісти привезли до СІЗО у Москві передачі, зібрані для захоплених російськими військовими біля Керченської протоки та незаконно утримуваних українських моряків в окупованому Криму.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, активісти привезли речі та продукти до слідчого ізолятора №2 «Лефортово» у Москві, в якому незаконно утримують українських моряків.

"Ми з друзями взяли на себе відповідальність привезти зібрані у Криму передачі: речі та продукти. І за допомогою наших друзів тут у Москві передати їм у руки, щоб вони почувалися нормально", - зазначив Джелялов.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".