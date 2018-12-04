Україну ми будемо боронити самі - Порошенко

Україна рухатиметься до членства в НАТО, щоб вибудувати свою систему оборони, зазначив президент України Петро Порошенко.

Україна буде самостійно захищати себе від російської агресії.

Про це 3 грудня в ефірі телеканала ICTV заявив президент України Петро Порошенко.

"Росія опинилася в тотальній ізоляції. Це результат нашої спільної міжнародної координації. Але наголошую: свою країну ми будемо боронити самі. І єдине, що ми будемо зараз рухати – це є членство в НАТО, для того щоб вибудувати систему оборони (і тут так важливо голосувати зміни до Конституції, де це пряме завдання всієї української влади, президента, парламенту, уряду), і членство в Євросоюзі", – сказав він.

Порошенко висловив упевненість, що в України "все вийде".

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».