Депутат від БПП Володимир Куренной склав присягу у Раді

Раніше Рада призначила депутата від БПП Ірину Фріз міністром у справах ветеранів, після чого, згідно із законодавством, припинила її депутатські повноваження.

У Верховній Раді Володимир Куренной склав присягу народного депутата.

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Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що 29 листопада Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" Куренного.

Після цього оголошення Куренной склав присягу народного депутата з трибуни парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Верховна Рада за поданням уряду призначила депутата від БПП Ірину Фріз міністром у справах ветеранів, після чого, згідно із законодавством, припинила її депутатські повноваження.

29 листопада ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата України на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Володимира Куренного.

Куренний 1967 року народження, проживає в місті Одесі, безпартійний, включений до виборчого списку партії БПП під № 86.