Фріз назвала головну мету нового Міністерства у справах ветеранів та джерела його фінансування

Вона підкреслила, що наразі Міністерство вже функціонує.

Новостворене Міністерство у справах ветеранів отримуватиме фінансову допомогу від країн-партнерів.

Про це в інтерв’ю телеканалу «24» розповіла очільниця відомства Ірина Фріз. За її словами, необхідне фінансування надійде вже у 2019 році, зокрема й іноземне.

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«У мене достатньо хороші стосунки з представництвом НАТО в Україні, є певна комунікація з посольством США, крім того, вже надіслані листи міністрам у справах ветеранів США, Канади, Хорватії, Австралії. Таким чином, державний єдиний реєстр ветеранів, якого не існує в Україні, а також платформа "Є ветеран", яку ми зробимо, будуть фінансуватися коштом донорських коштів», – зазначила посадовець.

Вона підкреслила, що наразі Міністерство вже функціонує.

«Вчора ми отримали реєстрацію у Мін'юсті й це, з мого досвіду, найшвидша реєстрація в Україні. Головна мета спільноти та мене особисто – об’єднати всіх ветеранів, щоб ми не поділялися на громадські організації, які використовують для прикриття політики. Я думаю, що люди йдуть проти конкретних рішень, а не проти людини. Моя мета: закласти якісну систему Міністерства, яка буде функціонувати подальші роки», – пояснила Фріз.