Одеса стала столицею кримінального світу України – Аваков

Глава МВС підкреслив, що в інших містах подібних явищ немає.

Одеса стала столицею кримінального світу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«За останні місяці Одеса перетворилася на кримінальну столицю. Рейдери стали невід'ємною частиною Одеси», - сказав Аваков.

Він наголосив, що в перший день воєнного стану було затримано групу з 17 бойовиків, які атакували одне будівництво, в іншому місці напали на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

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«Це що рівень самосвідомості для Одеси? Ні, звичайно. Це місцева ділова і управлінська еліта чомусь вважають, що таке можливо. Вважають, що у місцевих політиків є дві-три бригади бойовиків, громадських об'єднань. При цьому справжніх громадських активістів «забито», в тому числі фізично», - сказав Аваков.

За його словами, якщо у голови ОДА Максима Степанова і мера Одеси немає сил вирішити це питання, «ми будемо їм допомагати».

Аваков сказав, що йому шкода, що керівництву МВС і Генпрокуратури довелося приїхати з такою місією, але на місто очікує низка неприємних перевірок.

«Буде вивчено кримінальні схеми. Тут працюватимуть фахівці з інших областей, щоб не було договірних», - сказав міністр, наголосивши, що в інших містах таких явищ немає.