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Правоохоронці візьмуться за сепаратистів на Одещині - Луценко

14:05, 04 грудня 2018
Суспільство
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Луценко заявив, що правоохоронці візьмуться за сепаратистів на Одещині \ фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив на нараді керівництва правоохоронних органів в Одесі.

"Вважаємо особливо важливою протидію сепаратистським та антидержавним діям і закликам, які, на жаль, часто лунають в області, у тому числі у деяких районних ЗМІ. Будь-які антидержавні речі будуть жорстко каратися. Щоб пояснити, як, скажу: нещодавно на "112-му" каналі була одна дама однієї політичної організації, яка довго віщала, що українські кораблі не мали права заходити в російські води Криму. Такі заяви підпадають під статтю про заклики до зміни територіальної цілісності держави. Порушено кримінальне провадження, і ця дама буде відповідати", - сказав Луценко.

За словами генпрокурора, кожен має право критикувати владу, оцінювати її діяльність, "але неприпустимо посягати на територіальну цілісність держави включно з Кримом і Донбасом та суверенними водами, а також закликати до силового повалення влади, що передбачено ще однією кримінальною статтею".

Як заявив Луценко, всі, хто лише натякатиме на вищезгадані речі, хто маневруватиме, "ми також уміємо маневрувати".

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Теги: #Одеса#сепаратисти#Юрій Луценко