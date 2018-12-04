Куренной увійшов до складу фракції БПП

Куренной став народним депутатом замість Фриз, яка очолила Міністерство у справах ветеранів.

Народний депутат Володимир Куренной увійшов до складу фракції "Блок Петра Порошенка".

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення у сесійній залі зробив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Верховна Рада за поданням уряду призначила депутата від "БПП" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів, після чого, згідно із законодавством, припинила її депутатські повноваження.

29 листопада Центрвиборчком визнав обраним та зареєстрував народного депутата Куренного. Сьогодні, 4 грудня, він склав присягу народного депутата.