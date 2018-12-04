Куренной увійшов до складу фракції БПП
16:40, 04 грудня 2018Політика
82 0
Куренной став народним депутатом замість Фриз, яка очолила Міністерство у справах ветеранів.
Сьогодні, 4 грудня, Куренной склав присягу народного депутата \ Фото УНИАН
Народний депутат Володимир Куренной увійшов до складу фракції "Блок Петра Порошенка".
Читайте такожДепутат від БПП Володимир Куренной склав присягу у Раді
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення у сесійній залі зробив голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Верховна Рада за поданням уряду призначила депутата від "БПП" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів, після чого, згідно із законодавством, припинила її депутатські повноваження.
29 листопада Центрвиборчком визнав обраним та зареєстрував народного депутата Куренного. Сьогодні, 4 грудня, він склав присягу народного депутата.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter