У НАТО з розумінням ставляться до введення воєнного стану в Україні

Альянс активізував взаємодію з Україною після ескалації ситуації з боку РФ в районі Керченської протоки.

Україна як суверенна держава має повне право вводити воєнний стан, у Північноатлантичному альянсі розуміють ситуацію, яка до цього підштовхнула.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила посадова особа НАТО в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

За її словами, Альянс активізував свою взаємодію з Україною після ескалації з боку РФ в районі Керченської протоки.

«Питання щодо введення воєнного стану обговорювалось в українському парламенті, і Україна як суверенна держава має повне право робити це. Ми взяли до відома цю інформацію. Ми розуміємо ситуацію, яка підштовхнула до цього. Ми можемо такий аналіз провести», - заявив представник НАТО.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набув чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.