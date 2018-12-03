Генсек НАТО розповів про підхід Альянсу щодо Росії (відео)

За його словами, невідомо, чи Росія буде змінювати свою політику в майбутньому, тому необхідно мати комбінацію «сили та стримування, а також діалогу».

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що підхід Альянсу щодо Росії полягає у двох напрямках - це політика стримування та політичний діалог.

Читайте такожГенсек НАТО прокоментував застосування Росією сили проти українських кораблів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції напередодні початку засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

«У нас є підхід до РФ, який здійснюється у двох напрямках: перший – це політика стримування, другий – це політичний діалог. Я вважаю, що такий підхід у двох напрямках працює. Це наша стратегія», - сказав він.

За його словами, невідомо, чи Росія буде змінювати свою політику в майбутньому, тому необхідно мати комбінацію «сили та стримування, а також діалогу».

«Це означає можливість роботи з різними сценаріями, і ми дійсно з часів «холодної війни» найбільше зміцнили наші спроможності на східному фланзі, водночас ми змогли мати політичний діалог з Росією…Я не бачу, що сила та діалог є несумісними. Я вважаю, що цей трек у двох напрямках є корисним», - додав Столтенберг.

«Можуть бути неочікувані ситуації, які можуть призвести до небезпечних ситуацій, коли ми говоримо про військові комунікації, то ми їх покращили», - зауважив генсек НАТО.