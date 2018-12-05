Сійярто: Угорщина і далі буде блокувати Комісію Україна – НАТО
Угорщина продовжить блокування Комісії Україна – НАТО до тих пір, "поки Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після завершення першого дня міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.
"На нас чинять сильний тиск, щоб віддати цю позицію. Якщо ми здамося, у нас не буде ніяких інших ресурсів для участі в житті угорської громади", - сказав він
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Міністр підкреслив, що захист прав меншин невіддільний від питань безпеки і є частиною питань безпеки та стабільності.
"Угорщина може розблокувати своє право вето, якщо українці зроблять необхідні кроки для відновлення прав угорської громади, що проживає на їх території, що відповідає двостороннім угодам і міжнародному праву. М'яч на боці України", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр запевнив, що в Будапешті готові припинити блокування зустрічей Комісії Україна-НАТО, як тільки Україна "відновить повагу до прав угорської меншини".
Як повідомлялося, Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензії до мовної статті українського закону про освіту.