Визнали себе підданими Путіна: експерт пояснив, що найбільше вдарило по авторитету УПЦ МП

Політолог оцінив вплив Володимира Путіна на РПЦ, а відтак - і на УПЦ МП.

Найбільше до підриву Української православної церкви Московського патріархату зробив патріарх Російської православної церкви Кирило.

Таку думку на телеканалі "Прямий" політолог Сергій Таран.

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"Мені здається, що людина, яка найбільше долучилася до знищення православ’я в Україні, була людина, яка виступала на останньому зборі в Москві, коли там святкували чергову річницю хрещення Русі. І от коли очільник Російської православної церкви Гундяєв зібрав людей, щоб відсвяткувати, так би мовити, цю подію, то першим, хто виступав на цій події, був президент РФ Путін. Це була перша людина, яка почала промову на цьому зібранні церкви, яка "відділена від держави".

І чомусь вас не хвилює, що ті люди, які називаються священиками Російської православної церкви, Московського патріархату, називають себе підданими саме тих людей, які вважають себе, у свою чергу, підданими президента РФ Путіна. Більшої дискредитації українського православ’я, ніж від таких от людей, які визнають те, що вони піддані Путіна і Гундяєва, я собі уявити не можу", - заявив експерт.