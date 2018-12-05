В УПЦ МП відмовилися від участі в Об'єднавчому соборі

На Об'єднавчому соборі оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви.

Українська православна церква Московського патріархату не буде брати участі в Об'єднавчому соборі за створення української автокефальної церкви, який відбудеться 15 грудня.

Про це повідомив голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, архієпископ Климент, передає "Обозреватель".

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"Наша позиція не змінилася. Українська православна церква (МП) не буде брати участі у цьому соборі, оскільки створення української автокефальної церкви не відповідає канонічним нормам", - сказав архієпископ.

Як повідомлялося, Об'єднавчий собор, який повинен проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, що затвердить її статут та вибере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що учасники Об'єднавчого собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви. Новообраному предстоятелю буде вручено Томос про автокефалію.