Військовий експерт оцінив ідею щодо місії ОБСЄ в Азовському морі

Експерт вважає, що така ідея по суті нічого не дає конструктивного Україні.

Розширення дії моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Азовське море не дасть Україні конструктиву.

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Про це "Прямому" розповів експерт з політичних і військових питань Олександр Мусієнко.

"Претензії до ОБСЄ дійсно є і у цьому контексті не зовсім зрозуміло як і що вони будуть робити в Азовському морі. Елементарно, хто забезпечить їх катерами і якщо забезпечить, і що конкретно вони будуть моніторити в Азовському морі. Будуть моніторити дотримання Російською Федерацією угоди 2003 року про спільне використання Азовського моря чи безпідставні зупинки кораблів з боку Росії. Не зовсім зрозуміло зараз, який мандат і для чого ця місія. Мені здається, що це є таким способом реакції європейців. Треба ж щось робити. Треба ж якусь видимість показати, що ми стурбовані і намагаємось допомогти Україні. По суті це нічого не дає конструктивного Україні", - сказав він.