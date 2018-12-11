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Столтенберг і Порошенко зустрінуться 13 грудня в Брюсселі

18:50, 11 грудня 2018
Політика
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Єнс Столтенберг / REUTERS

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг і президент України Петро Порошенко проведуть зустріч 13 грудня в Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Альянсу, об 11:45 (12:45 за Києвом) вони проведуть спільну прес-конференцію.

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"Пан генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з паном президентом України Петром Порошенком у штаб-квартирі НАТО у четвер, 13 грудня", - йдеться у повідомленні.

Раніше Столтенберг заявив, що Росія намагається використати незаконну анексію Криму та побудову керченського мосту, щоб захопити Азовське море.

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Теги: #НАТО#Єнс Столтенберг