Столтенберг і Порошенко зустрінуться 13 грудня в Брюсселі

Також вони проведуть прес-конференцію для ЗМІ.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг і президент України Петро Порошенко проведуть зустріч 13 грудня в Брюсселі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Альянсу, об 11:45 (12:45 за Києвом) вони проведуть спільну прес-конференцію. Читайте такожГенсек НАТО перерахував злочини Росії за останні роки "Пан генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з паном президентом України Петром Порошенком у штаб-квартирі НАТО у четвер, 13 грудня", - йдеться у повідомленні. Раніше Столтенберг заявив, що Росія намагається використати незаконну анексію Криму та побудову керченського мосту, щоб захопити Азовське море.

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