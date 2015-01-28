МВС проводить люстраційну перевірку 140,8 тисяч співробітників
14:32, 28 січня 2015Політика
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МВС проводить люстраційну перевірку щодо 140 тис. 817 співробітників.
Аваков повідомив, скільки співробітників МВС проходять люстраційні перевірку / УНІАН
Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду.
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"В цілому, за підсумками люстраційної перевірки ми переглядаємо, і піддаються перевірці 140 тис. 817 осіб", - повідомив він.
Міністр зазначив, що в даний час йде другий етап люстраційної перевірки у відомстві, в ході якого, зокрема, перевіряється причетність правоохоронців до злочинів проти активістів Євромайдану.
Арсен Аваков прогнозує, що цей етап завершиться в квітні-травні.
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