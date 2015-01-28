МВС проводить люстраційну перевірку 140,8 тисяч співробітників

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду.

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"В цілому, за підсумками люстраційної перевірки ми переглядаємо, і піддаються перевірці 140 тис. 817 осіб", - повідомив він.

Міністр зазначив, що в даний час йде другий етап люстраційної перевірки у відомстві, в ході якого, зокрема, перевіряється причетність правоохоронців до злочинів проти активістів Євромайдану.

Арсен Аваков прогнозує, що цей етап завершиться в квітні-травні.