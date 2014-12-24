Навесні в Києві з'явиться нова патрульна служба замість ДАІ - Аваков
09:13, 24 грудня 2014Політика
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Набір людей на навчання у нову патрульну службу почнеться вже 20 січня 2015 року.
Претенденти пройдуть тримісячний тренінг / dk.lviv.ua
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Скоро у Києві ДАІ не буде. Буде нова поліцейська патрульна служба", – пише він.
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Набір людей на навчання у нову патрульну службу почнеться 20 січня 2015 року. Претенденти, що пройдуть конкурсний відбір та тестування, пройдуть тримісячний тренінг.
Після столиці патрульні служби створять і на решті території України.
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