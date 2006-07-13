Болкісєв: РФ у 4-му кварталі збереже ціну газу для України

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олександр БОЛКІСЄВ підтверджує, що Росія в четвертому кварталі 2006 року збереже ціну газу для України на рівні 95 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, в Києві.

«Так, Росія підтвердила, що в четвертому кварталі Україна одержуватиме газ по 95 доларів», - сказав А.БОЛКІСЄВ, коментуючи підсумки останніх переговорів із російською стороною в Москві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія заявляла, що ціна газу на рівні 95 дол. за тис. куб. м буде збережено тільки в 3 кварталі.

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України. Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», яка, в свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу із Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 доларів.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу в Україну.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського та російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.