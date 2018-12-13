Розкрито ім'я ще одного російського військового, який захоплював кораблі ВМС України (фото)

Росіяни захопили кораблі ВМС України 25 листопада.

В Україні розкрили дані російського військового, який брав участь у захопленні катерів ВМС разом із членами екіпажів у Чорному морі.

Йдеться про командира протидиверсійного катера "Кинель", повідомляє "Мілітарний портал".

"Командир протидиверсійного катеру П-424 "Кинель" Чорноморського флоту ВМФ Росії – старший мічман Косинський Олександр Вікторович", - йдеться у повідомленні.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".