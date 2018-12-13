ЦВК України припинила співробітництво з російськими колегами

Таке рішення прийнято, зважаючи на припинення договору про дружбу з Росією.

Центральна виборча комісія України припинила дію протоколу про співробітництво з ЦВК Росії.

Про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії.

«Зважаючи на набрання 12 грудня 2018 року чинності Закону України "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією", Центральна виборча комісія повідомляє про припинення дії Протоколу про співробітництво між Центральною виборчою комісією Російської Федерації та Центральною виборчою комісією України, підписаного 24 лютого 2000 року, що звільняє Комісію від зобов’язання щодо його виконання», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДружбі кінець

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», внесений президентом України.

Законом припиняється з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, укладеного 31 травня 1997 у Києві і ратифікованої Верховною Радою 14 січня 1998 року.

У законі вказується, що припинення дії договору обумовлено збройною агресією Росії проти України, що є істотним порушенням цього договору.

Припинення дії договору не звільняє Україну від будь-яких зобов'язань щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.