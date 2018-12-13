Експерт пояснив, що означає для України розрив "дружби" з Росією

РФ стала втіленням відверто фашистської держави, вважає аналітик.

Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат Тарас Чорновіл повідомив, що після розриву договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією юридично і практично дуже мало що змінюється, але тепер нашії країні не зможуть дорікати невиконанням угод, які порушує російська влада.

Договір про дружбу України і РФ був підписаний в 90-і, щоб створити умови для підписання ряду угод, у тому числі про кордони, розповів аналітик під час чату на Главреді.

За його словами, якщо б наша країна не розірвала "дружбу" з Росією, то тоді б здійснилося побажання російського лідера Володимира Путіна — щоб для всього світу українці зрівнялися з росіянами.

"Непродовження договору і його остаточне скасування, відповідно до віденської конвенції про міжнародні договори, зберігає в силі всі угоди, які виникли в результаті його діяльності", — зазначив співрозмовник.

У той же час "більшість положень цього рамкового договору продубльовані іншими угодами". "Нам ще треба подумати, чи вони нам потрібні. Є й ті, які зникнуть разом з так званим "Великим договором", — заявив екс-нардеп.

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"Наприклад, ми, як і вони більше не повинні враховувати думку "партнера" при створенні союзів, міжнародних об'єднань тощо. Але це та інші подібні зобов'язання РФ і так ігнорувала, а від нас вимагала неухильного виконання", — сказав Чорновіл.

"Те ж стосується і інших позицій, зокрема, про права українських громадян в РФ і навпаки. Але вони ці положення не виконували взагалі ніколи. Чи щось зміниться зараз в будь-якій сфері? Можливо. Але точно не через скасування цього договору, а тому що РФ — агресор і новий образ відверто фашистської держави", — вважає аналітик.

"Вони і так вже всі порушили ще при чинному договорі. Чи є гарантія, що зараз не будуть порушувати? Звичайно ж, немає, але не через скасування договору", — підкреслив співрозмовник.

"Є інший аспект. Ми припиняємо договір механізмом, який передбачений ним самим. А якщо б розірвали раніше і якось по-іншому, то це був би незаконний вихід з-під його дії", — зазначив експерт.

"Більше того, за міжнародним правом, норми договору і далі були б для нас зобов'язуючими. І тоді б здійснилося побажання Путіна — щоб для всього світу ми зрівнялися з ними", — заявив він.

"Зараз саме РФ є єдиним порушником всіх статей договору, а тоді б вони переконували світ, що ми нічим не краще: мовляв, і ті, і інші відмовилися виконувати підтверджені домовленості. А те, що одні тільки словом, а інші — справою і кров'ю, то це вже нікого не цікавило. Тому раніше виходити з договору ми не могли", — пояснив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», внесений президентом України.

Законом припиняється з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, укладеного 31 травня 1997 у Києві і ратифікованої Верховною Радою 14 січня 1998 року.

У законі вказується, що припинення дії договору обумовлено збройною агресією Росії проти України, що є істотним порушенням цього договору.

Припинення дії договору не звільняє Україну від будь-яких зобов'язань щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.