Україна і Литва підписали план співробітництва у сфері оборони на 2015 рік

План передбачає навчання військовослужбовців збройних сил України та консультації в Литві, проведення спільних військових навчань в обох країнах, лікування військовослужбовців та інше, повідомляє Delfi.

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План оборонного співробітництва на 2015 рік підписали в Києві віце-міністр оборони Литви Маріюс Вяличка і заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк.

У плані передбачено запрошення українських військових в Литву для навчання на курсах англійської мови та штабних офіцерів у Військовій академії Литви, а українських унтер-офіцерів - для навчання на міжнародних курсах інструкторів у Військовому училищі Литви. Також Литва буде консультувати українських колег з питань створення кібернетичної системи оборони і обмінюватися досвідом в галузі військової медицини.

У цьому році планується запросити в Литву на реабілітацію ще більше поранених в ході АТО військових.