Латвійські медики забезпечать очними протезами 60 поранених майданівців і бійців АТО

Латвійська клініка «Лабораторія протезування ока Валтера» проведе 60 протезувань в Україні учасникам Майдану і учасникам АТО, а також дітям, які постраждали в результаті бойових дій на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник цієї клініки Валдіс Валтер.

Він наголосив, що в Латвії «дуже особисто сприйняли проблеми України», оскільки розуміють, що аналогічні події можуть бути і в Латвії, і в Литві, і в інших країнах.

Тому, за його словами, було прийнято рішення допомогти Україні. Валтер наголосив, що він в Україні зможе прийняти 30 пацієнтів, яким зроблять індивідуальні очні протези, а також приблизно 35 пацієнтів, яким будуть зроблені тимчасові післяопераційні протези.

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Завкафедрою офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика, доктор медичних наук, професор Сергій Риков зазначив, що вартість одного протезування становить від 800 до 1000 євро. За його словами, латвійські колеги будуть робити ці операції безкоштовно на привезених ними матеріалах. За його словами, також 5 важких пацієнтів відправлять до Латвії, де їм будуть проведені складні пластичні операції, щоб підготувати до очного протезування.

Відповідаючи на запитання журналістів, скільки на сьогодні учасників Майдану і постраждалих у зоні АТО потребують очного протезування, Риков сказав, що, за інформацією, зібраною з усіх клінік України, «під час Майдану було видалено близько 28 очей (він наголосив, що йдеться близько, оскільки точної зафіксованої інформації немає - УНІАН)», а також необхідно протезування близько 100 учасникам АТО - за різною інформацією, ця кількість коливається від 88 до 103 осіб.

Говорячи про поранення, Риков наголосив, що «в основному це прямі кульові поранення».

За його словами, під час Майдану проти активістів застосовувалися пластикові кулі завдовжки 3,5 сантиметра, а «довжина ока 2,5 сантиметра», тому не тільки вибивало очі, а й були поранення самої орбіти ока. Риков також додав, що багато є випадків тяжкої контузії, коли розриває око.

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Він наголосив, що латвійські протези дуже якісні - «це високоякісне скло, де сльоза хімічно не впливає на це скло, тобто не окислюється і виглядає як живе око».

За його словами, сьогодні в Україні не роблять протезування, коли пошкоджено не тільки око, а й частину обличчя. Він наголосив, що такі складні процеси роблять у Латвії. При цьому він додав, що українські медики зможуть бути присутніми при прийомі лікаря Валтера і набиратися досвіду.

Виконуючий обов`язки головного лікаря Центру мікрохірургії ока Наталія Обухова наголосила, що сьогодні Валтер прийняв уже двох пацієнта. Одному з них - учаснику АТО, впродовж години було підготовлено протез і зроблено протезування. За її словами, «пацієнт був дуже задоволений протезуванням».