Сьогодні Клімкін виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав глава МЗС Польщі Гжегож Схетина в ранковому ефірі польського телеканалу TVP Info.

Читайте такожКлімкін прокоментував погрози Лаврова про розкол України"Буде запрошено міністра Клімкіна, котрий перед початком дискусії розкаже про ситуацію (на Донбасі)", - сказав він.