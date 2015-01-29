Сьогодні Клімкін виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС
10:37, 29 січня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступить сьогодні на надзвичайному засіданні глав МЗС держав Європейського Союзу, на якому планується обговорити посилення санкцій проти Російської федерації.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав глава МЗС Польщі Гжегож Схетина в ранковому ефірі польського телеканалу TVP Info.
Читайте такожКлімкін прокоментував погрози Лаврова про розкол України"Буде запрошено міністра Клімкіна, котрий перед початком дискусії розкаже про ситуацію (на Донбасі)", - сказав він.
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